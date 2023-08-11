В Запорожье разоблачили наркоторговцев, которые завозили в Украину экстази под видом импортных сладостей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.
Во время комплексных мероприятий СБУ задержала организатора и четырех активных участников преступной группировки.
"Злоумышленники наладили оптовые поставки экстази из одной из европейских стран на территорию нашего государства для дальнейшей продажи. По имеющимся данным, в течение нескольких месяцев наркодельцы "заработали" почти 30 млн грн", - пишет пресс-служба.
Для контрабанды наркотиков преступники прятали "товар" среди бытовых вещей и сладостей, которые затем посылками отправляли в Украину.
"Полученную "продукцию" сбывали в разные регионы нашего государства, используя разветвленную сеть наркокурьеров. Кроме того, наркодельцы изготавливали "промышленные" объемы метамфетамина. Для этого обустроили нарколабораторию в гараже в Запорожье", - добавляет СБУ.
За месяц преступники производили до 5 килограммов психотропа, а весь "товар" выставляли на продажу через специализированные интернет-платформы.
Всего было проведено 14 обысков по местам изготовления, хранения и сбыта наркотиков, во время которых изъято:
Задержанным грозит до 12 лет тюрьмы.
Фото: Завозили экстази под видом импортных сладостей. В Запорожье разоблачили наркоторговцев (t.me/SBUkr)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ в это время также разоблачила преступную группировку рэкетиров, которую возглавлял местный депутат городского совета в Кропивницке.
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