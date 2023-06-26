Заворушення в РФ можуть бути більшими і повторюватися в майбутньому, - Науседа

після зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Науседа вважає, що

Переворот в Росії

На вихідних Пригожин заявив, що російські війська вдарили по тилу вояків ПВК "Вагнера" та розпочав похід на Москву.

Найманці перетнули державні кордони Росії і зайняли військові об'єкти в Ростові та Воронежі. Колони "Вагнера" не дійшли до Москви близько 200 км.

Ввечері 24 червня Пригожин несподівано вирішив припинити свій бунт після переговорів із лідером білоруського режиму Олександром Лукашенком.

Після цього у Кремлі заявили, що Пригожин виїде до Білорусі, а Науседа сказав, що НАТО доведеться посилити східний фланг, якщо керівник ПВК "Вагнера" залишиться у країні.

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