UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Заворушення в РФ можуть бути більшими і повторюватися в майбутньому, - Науседа

Фото: президент Литви Гітанас Науседа (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Росії можуть траплятися й більші заворушення ніж бунт, який підняв лідер ПВК "Вагнера" Євген Пригожин на вихідних. Перевороти також можуть повторюватися в майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Литви Гітанаса Науседи, якого цитує LRT.

після зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Науседа вважає, що

Переворот в Росії

На вихідних Пригожин заявив, що російські війська вдарили по тилу вояків ПВК "Вагнера" та розпочав похід на Москву.

Найманці перетнули державні кордони Росії і зайняли військові об'єкти в Ростові та Воронежі. Колони "Вагнера" не дійшли до Москви близько 200 км.

Ввечері 24 червня Пригожин несподівано вирішив припинити свій бунт після переговорів із лідером білоруського режиму Олександром Лукашенком.

Після цього у Кремлі заявили, що Пригожин виїде до Білорусі, а Науседа сказав, що НАТО доведеться посилити східний фланг, якщо керівник ПВК "Вагнера" залишиться у країні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьЛитваЄвген Пригожин