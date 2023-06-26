Беспорядки в РФ могут быть больше и повторяться в будущем, - Науседа

после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Науседа считает, что

Переворот в России

На выходных Пригожин заявил, что российские войска ударили по тылу вояков ЧВК "Вагнера" и начал поход на Москву.

Наемники пересекли государственные границы России и заняли военные объекты в Ростове и Воронеже. Колонны "Вагнера" не дошли до Москвы около 200 км.

Вечером 24 июня Пригожин неожиданно решил прекратить бунт после переговоров с лидером белорусского режима Александром Лукашенко.

После этого в Кремле заявили, что Пригожин уедет в Беларусь, а Науседа сказал, что НАТО придется усилить восточный фланг, если руководитель ЧВК "Вагнера" останется в стране.

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