Заворушення в аеропорті Махачкали: постраждали понад 20 людей

"Лікуванням 10 постраждалих унаслідок інциденту в аеропорту Махачкали зайняті медики республіканських стаціонарів", - йдеться в повідомленні МОЗ.

Стверджується, що серед поранених середнього ступеня та тяжкі є як поліцейські, так і цивільні особи. Двоє людей у ​​вкрай тяжкому стані.

Ще більш як 10 осіб з легкими травмами звернулися по медичну допомогу амбулаторно.

Ситуація в Махачкалі

Ввечері 29 жовтня розлючений натовп дагестанців увірвався в аеропорт Махачкали. Вони "шукають євреїв", які нібито мали прибути рейсом з Ізраїля.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що події в Махачкалі це частина поширеної в Росії культури ненависті до інших народів.

МЗС Ізраїлю в Єрусалимі закликав російську владу захистити ізраїльтян і євреїв у своїй юрисдикції.