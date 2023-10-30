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Заворушення в аеропорті Махачкали: постраждали понад 20 людей

Фото: через заворушення в Махачкалі постраждало понад 20 людей (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Внаслідок заворушень в аеропорту Махачкали, куди увірвався натовп дагестанців через рейс з Ізраїлю, поранення отримали понад 20 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ Дагестану в Telegram.

"Лікуванням 10 постраждалих унаслідок інциденту в аеропорту Махачкали зайняті медики республіканських стаціонарів", - йдеться в повідомленні МОЗ.

Стверджується, що серед поранених середнього ступеня та тяжкі є як поліцейські, так і цивільні особи. Двоє людей у ​​вкрай тяжкому стані.

Ще більш як 10 осіб з легкими травмами звернулися по медичну допомогу амбулаторно.

Ситуація в Махачкалі

Ввечері 29 жовтня розлючений натовп дагестанців увірвався в аеропорт Махачкали. Вони "шукають євреїв", які нібито мали прибути рейсом з Ізраїля.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що події в Махачкалі це частина поширеної в Росії культури ненависті до інших народів.

МЗС Ізраїлю в Єрусалимі закликав російську владу захистити ізраїльтян і євреїв у своїй юрисдикції.

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ДагестанІзраїльХАМАС