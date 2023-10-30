Беспорядки в аэропорту Махачкалы: пострадали более 20 человек

"Лечением 10 пострадавших в результате инцидента в аэропорту Махачкалы заняты медики республиканских стационаров", - говорится в сообщении Минздрава.

Утверждается, что среди раненых средней степени и тяжелые есть как полицейские, так и гражданские лица. Два человека в крайне тяжелом состоянии.

Еще более 10 человек с легкими травмами обратились за медицинской помощью амбулаторно.

Ситуация в Махачкале

Вечером 29 октября разъяренная толпа дагестанцев ворвалась в аэропорт Махачкалы. Они "ищут евреев", которые якобы должны были приехать рейсом из Израиля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что события в Махачкале – это часть распространенной в России культуры ненависти к другим народам.

МИД Израиля в Иерусалиме призвал российские власти защитить израильтян и евреев в своей юрисдикции.