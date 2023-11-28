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Заволодіння коштами Держспецзв’язку. Суд обрав запобіжний захід ще одному підозрюваному

Фото: суд обрав запобіжний захід ще одному підозрюваному у справі заволодіння коштами Держспецзв’язку (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ще одному підозрюваному у справі щодо заволодіння 62 млн гривень державних коштів під час закупівлі Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку) засобів інформатизації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як повідомляється, 28 листопада за клопотанням прокурора САП слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід колишньому директору державного підприємства, яке підпорядковано Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Він є ще одним підозрюваним у справі щодо заволодіння державними коштами у сумі понад 62 млн грн під час закупівлі Держспецзв’язку засобів інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних.

Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до указаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 млн гривень. Також суд поклав на особу відповідні процесуальні обов'язки.

Що відомо про справу

Нагадаємо, НАБУ викрило масштабну злочинну схему, до якої було причетне керівництво Державної служби спеціального зв'язку.

Колишнього голову Держспецзв'язку Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жору підозрюють у тому, що вони могли незаконно заволодіти державними коштами на суму понад 62 млн гривень. Гроші були виділені на закупівлю обладнання та програмного забезпечення.

Правоохоронці вважають, що чиновники розробили схему з власником групи компаній. Для цього вони залучили дві підконтрольні фірми, а закупівлю засекретили, щоб забезпечити їх перемогу.

Спочатку Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому голові Держспецзв'язку Юрію Щиголю у вигляді тримання під вартою.

Пізніше Щиголь вийшов під заставу у 25 млн гривень.

Вчора Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому заступнику голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Віктору Жору. Його відправили під варту з альтернативою внесення 10 млн гривень застави та покладенням процесуальних обов’язків у разі її внесення.

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