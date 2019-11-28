Завод экс-министра обороны Лебедева изготавливает оборудование для России, - "Схемы"

Фото: Павел Лебедев (из открытых источников)

Оборудование для России изготавливают на Свесском насосном заводе

Предприятие, которое принадлежат семье разыскиваемого экс-министра обороны Павла Лебедева, изготавливает оборудование для оборонных компаний Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы программы "Схемы: коррупция в деталях".

По данным журналистского расследования, Свесский насосный завод, который принадлежит группе Aurum Group дочери бывшего министра Алены Лебедевой, с 2015 года экспортирует в Россию продукцию для оснащения оборонных предприятий.

В частности, оборудование, изготовленное на Свесском насосном заводе, в 2015 и 2016 годах поступало в Казанский государственный пороховой завод, а в 2017 году агрегаты высокого давления получил Тамбовский пороховой завод. В 2018 году поршневые насосы были проданы Пермском пороховом заводу.

"Упомянутые пороховые заводы, кроме собственно пороха для стрелкового оружия, производят составные множества других систем вооружения. Пермский завод поставляет оборонному комплексу России заряды к реактивным системам залпового огня "Град" и "Смерч", комплексов противовоздушной обороны, двигателей подвесных ракет класса "воздух-воздух" ближнего и среднего боя", - говорится в расследовании.

Как пояснили в пресс-службе Aurum Group, компания не может контролировать, куда идет продукция Свесский насосного завода через официальных российских дилеров.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего руководителя госпредприятия, который организовал контрабандные поставки в Россию оборудования и комплектующих для военных кораблей.