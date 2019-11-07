СБУ задержала экс-руководителя госпредприятия, поставлявшего военное оборудование в РФ

Фото: изъятое оборудование (ssu.gov.ua)

Злоумышленник поставлял на территорию Россию оборудование к военным коряблям

В Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины задержали экс-руководителя госпредприятия, который организовал контрабандные поставки оборудования и комплектующих для военных кораблей в Россию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сообщается, что задержанный был коммерческим директором государственного предприятия, производившие продукцию двойного назначения, которая используется на военных лодках, в частности российских.

"Оборудование якобы для гражданских нужд организатор заказывал у частных структур, которые официально действуют по лицензии госпредприятия. Для легализации контрабандных поставок экс-директор зарегистрировал ряд фирм-прокладок, в том числе на территории России. Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник также имел договоренность с таможенниками. Они обеспечивали вывоз продукции за границу без осуществления проверочных мероприятий и оформления соответствующих разрешительных документов", - говорится в сообщении.

Силовики задержали фигуранта дела вместе с сообщником на таможенном посту "Мелитополь" во время оформления оборудования для охлаждения жидкости на военных кораблях.

"В ходе проведения обысков в офисе и по месту жительства фигурантов сделки правоохранители изъяли большое количество запчастей военного оборудования и бухгалтерскую документацию, которая подтверждает нелегальные поставки. Также выявлено компьютерную технику с перепиской с заказчиками в России", - добавили в СБУ.

Фото: изъятое оборудование (ssu.gov.ua)

Правоохранители открыли уголовное дело по ст. 333 (нарушение режима осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственно-оперативные действия. Решается вопрос о привлечении к ответственности сотрудников таможенного поста, причастных к сделке.

Ранее сообщалось, что СБУ и таможня запускают единую базу для контроля на границе. Запуск единой электронной базы должен повысить эффективность борьбы с контрабандой.

Также РБК-Украина писало, что в правительстве анонсировали запуск системы, которая позволит снизить коррупцию на таможне и лишние затраты для бизнеса.