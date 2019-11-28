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Завод екс-міністра оборони Лебедєва виготовляє обладнання для Росії, - "Схеми"

Новини » Політика     28.11.2019 - 22:27
Завод екс-міністра оборони Лебедєва виготовляє обладнання для Росії, - "Схеми"
Фото: Павло Лебедєв (з відкритих джерел)

Обладнання для Росії виготовляють на Свеському насосному заводі

Підприємство, яке належить родині розшукуваного екс-мінстра оборони Павла Лебедєва, виготовляє обладнання для оборонних компаній Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали програми "Схеми: корупція в деталях".

За даними журналістського розслідування, підприємство Свеський насосний завод, який належить групі Aurum Group доньки колишнього міністра Альони Лебедєвої, з 2015 року експортує в Росію продукцію для оснащення оборонних підприємств.

Зокрема, обладання, виготовлене на Свеському насосному заводі, у 2015 та 2016 роках надходило до Казанського державного порохового заводу, а у 2017 році агрегати високого тиску отримав Тамбовський пороховий завод. У 2018 році поршневі насоси були продані Пермському пороховому заводу.

"Згадані порохові заводи, окрім власне пороху для стрілкової зброї, виробляють складові безлічі інших систем озброєння. Пермський завод постачає оборонному комплексу Росії заряди до реактивних систем залпового вогню "Град" і "Смерч", комплексів протиповітряної оборони, двигунів підвісних ракет класу "повітря-повітря" ближнього і середнього бою", - йдеться в розслідуванні.

Як пояснили у прес-службі Aurum Group, компанія не може контролювати, куди йде продукція Свеського насосного заводу через офіційних російських дилерів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Запоріжжі співробітники Служби безпеки України затримали колишнього керівника держпідприємства, який організував контрабандне постачання в Росію устаткування і комплектуючих для військових кораблів.

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