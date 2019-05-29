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На заводе "Кузница на Рыбальском" произошел пожар


Горит средний разведывательный корабль

На судостроительном предприятии "Кузница на Рыбацкой" произошел пожар. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Український мілітарний портал".

Как сообщают очевидцы, горит средний разведывательный корабль. На видео видно причину задымления - пожар произошел на корабле, который строится для ВМС ВС Украины. На месте работают пожарные.

Напомним, в Житомире на одной из автозаправочных станций произошел пожар, в результате которого пострадали трое людей. Также выгорела конструкция АЗС.

РБК-Украина сообщало, что на Ровенской атомной электростанции вечером в понедельник, 29 апреля, произошел пожар из-за повреждения трансформатора.

Ранее в Кропивницком произошло 3 взрыва на газовой заправке. В результате взрывов загорелось пять грузовых и около десяти легковых автомобилей, находившихся на стоянке вблизи, а также крыша двухэтажного здания, что находится рядом. В результате пожара пострадали два человека и повреждено 4 автомобиля.

Также в Черновицкой области произошел пожар на сахарном заводе. По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при демонтаже оборудования.

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