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В Баку возник пожар в торговом центре, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    19.05.2019 - 00:40
В Баку возник пожар в торговом центре, есть пострадавшие
Фото: пожарные (fhn.gov.az)

В результете пожара в Баку пострадали 6 человек

В пригороде азербайжанской столицы Баку произошел пожар в торговом центре, в результате которого пострадали по меньшей мере 6 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства чрезвычайных ситуаций Азербайджана.

По предварительной информации, пожар возник в субботу, 18 мая в подвале трехэтажного торгового центра "Загульба Малл" в Хазарском районе в поселок Бузовна.

"Люди в здании были эвакуированы. Пожарные и другие неотложные меры продолжаются", - сообщили в МЧС.

Ссылаясь на данные Минздрава Азербайджана местные СМИ пишут, что все пострадавшие были госпитализированы. У двух из них диагностировали отравление дымом.

Напомним, в Румынии в четверг, 16 мая, произошел взрыв на оружейном заводе уезда Вылча. В результате погиб один человек, еще несколько получили ранения. По предварительной информации, на заводе взорвался один из старых снарядов.

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