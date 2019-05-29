На заводі "Кузня на Рибальському" сталась пожежа

На суднобудівному підприємстві "Кузня на Рибальському" сталась пожежа. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Український мілітарний портал".

Як повідомляють очевидці, горить середній розвідувальний корабель. На відео видно причину задимлення - пожежа сталась на кораблі, що будується для ВМС ЗС України. На місці працюють пожежні.

Нагадаємо, у Житомирі на одній із автозаправних станцій сталась пожежа, внаслідок якої постраждали троє людей. Також вигоріла конструкція АЗС.

Також РБК-Україна повідомляло, що на Рівненській атомній електростанції ввечері у понеділок, 29 квітня, сталася пожежа через пошкодження трансформатора.

Раніше у Кропивницькому трапилось 3 вибухи на газовій заправці. В результаті вибухів загорілось п'ять вантажних і близько десяти легкових автомобілів, що перебували на стоянці поблизу, а також дах двоповерхової будівлі, що знаходиться поруч. Внаслідок пожежі постраждали дві людини та пошкоджено 4 автомобілі.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Чернівецькій області сталася пожежа на цукровому заводі. За попередньою інформацією, причиною пожежі стало порушення правил безпеки при демонтажі обладнання.