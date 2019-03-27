В Кропивницком прогремело несколько взрывов

Иллюстративное фото (flickr.com/jerry_lake)

На улице Киевской произошло сегодня вечером несколько взрывов

В Кропивницком сегодня вечером, 27 марта, прогремело несколько сильных взрывов. Об этом сообщают пользователи Facebook.

По словам очевидцев, на улице Киевской произошло три взрыва. По предварительным данным, взорвалась газовая заправка.

Фото: взрывы в Кропивницком (gre4ka.info)

Опубліковано Поліщуком Іваном Середа, 27 березня 2019 р.

Местные СМИ сообщают, что в микрорайоне Ковалевка нет электричества. В соседних домах взрывной волной выбило окна.

Напомним, в Днепровском районе Киева 19 марта в подъезде жилого дома произошел взрыв неустановленного предмета. По предварительной информации врачей, мужчина, находившийся возле дома, получил баротравму. Также повреждены стены подъезда и окна в квартирах. Правоохранители устанавливают, какое именно устройство взорвалось. Начато уголовное производство.

Добавим, в конце февраля в Киеве произошел взрыв в автомобиле на проспекте Героев Сталинграда, 28 в Оболонском районе.

В Луганске во вторник, 19 марта, произошел взрыв. Сообщалось, что сработало неустановленное взрывное устройство. Взрыв произошел на улице Клубная, 57. Известно, что в результате ЧП никто не пострадал. В то же время, поврежден автомобиль Daewoo Sens, а также остекление в пяти квартирах жилых домов.