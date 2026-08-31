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Завод "Планета Пластик" в Ірпені зупинився через безпекову ситуацію

20:42 31.08.2026 Пн
2 хв
На початку повномасштабної війни компанія вже була повністю знищена окупантами
aimg Валерій Ульяненко
Фото: "Планета Пластик" в Ірпені зупинив роботу (facebook.com/PlanetaPlastc)

Завод "Планета Пластик" в Ірпені Київської області зупинив виробничу діяльність на невизначений термін. Рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис компанії у Facebook.

Виробництво зупинили на тлі посилення повітряних атак на Київську область останніми днями. Зазначається, що обмеження триватимуть до стабілізації обстановки.

Точних термінів відновлення роботи наразі не називають. Також у компанії поки не розголошують деталі щодо фінансових втрат і впливу цього рішення на працівників.

Що відомо про компанію

"Планета Пластик" є одним із провідних виробників полімерної продукції в Україні. Підприємство виготовляє:

  • плівки для сільського господарства;
  • рукави для зберігання зерна;
  • поліетиленові труби.

На початку повномасштабного вторгнення у 2022 році підприємство в Ірпені було повністю знищене. Згодом компанія відбудувала нове виробництво, відкриття якого відбулося у вересні 2025 року.

Оновлений завод розрахований на випуск понад 17 000 км труб на рік для забезпечення потреб водопостачання, газифікації та експорту.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, у 2025 році дохід ТОВ "Планета Пластик", власником якої є Микола Ващенко, становив 534,2 млн грн, а рік підприємство завершило зі збитком у 22,3 млн грн.

Нагадаємо, в ніч на 31 серпня росіяни знову вдарили по складу мережі VARUS у Київській області. Атака завдала суттєвих збитків - значна частина товарів на складі пошкоджена або повністю знищена.

Крім того, сьогодні російські окупанти знищили ще один розподільчий центр мережі "Аврора" у Київській області.

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Київська областьІрпіньВійна в Україні