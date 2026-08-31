Завод "Планета Пластик" в Ірпені зупинився через безпекову ситуацію

Виробництво зупинили на тлі посилення повітряних атак на Київську область останніми днями. Зазначається, що обмеження триватимуть до стабілізації обстановки.

Точних термінів відновлення роботи наразі не називають. Також у компанії поки не розголошують деталі щодо фінансових втрат і впливу цього рішення на працівників.

Що відомо про компанію

"Планета Пластик" є одним із провідних виробників полімерної продукції в Україні. Підприємство виготовляє:

плівки для сільського господарства;

рукави для зберігання зерна;

поліетиленові труби.

На початку повномасштабного вторгнення у 2022 році підприємство в Ірпені було повністю знищене. Згодом компанія відбудувала нове виробництво, відкриття якого відбулося у вересні 2025 року.

Оновлений завод розрахований на випуск понад 17 000 км труб на рік для забезпечення потреб водопостачання, газифікації та експорту.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, у 2025 році дохід ТОВ "Планета Пластик", власником якої є Микола Ващенко, становив 534,2 млн грн, а рік підприємство завершило зі збитком у 22,3 млн грн.