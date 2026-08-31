Завод "Планета Пластик" в Ирпене остановился из-за ситуации с безопасностью

Производство остановили на фоне усиления воздушных атак на Киевскую область в последние дни. Отмечается, что ограничения будут продолжаться до стабилизации обстановки.

Точных сроков возобновления работы пока не называют. Также в компании пока не разглашают детали о финансовых потерях и влиянии этого решения на работников.

Что известно о компании

"Планета Пластик" - один из ведущих производителей полимерной продукции в Украине. Предприятие производит:

пленки для сельского хозяйства;

рукава для хранения зерна;

полиэтиленовые трубы.

В начале полномасштабного вторжения в 2022 году предприятие в Ирпене было полностью уничтожено. Затем компания отстроила новое производство, открытие которого состоялось в сентябре 2025 года.

Обновленный завод рассчитан на выпуск более 17 000 км труб в год для обеспечения водоснабжения, газификации и экспорта.

Согласно данным аналитической системы YouControl, в 2025 году доход ООО "Планета Пластик", владельцем которой является Николай Ващенко, составил 534,2 млн грн, а год предприятие завершило с убытком в 22,3 млн грн.