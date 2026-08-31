Завод "Планета Пластик" в Ирпене остановился из-за ситуации с безопасностью

Завод "Планета Пластик" в Ирпене Киевской области остановил производственную деятельность на неопределенный срок. Решение было принято из-за ухудшения ситуации с безопасностью в регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании в Facebook.
Производство остановили на фоне усиления воздушных атак на Киевскую область в последние дни. Отмечается, что ограничения будут продолжаться до стабилизации обстановки.
Точных сроков возобновления работы пока не называют. Также в компании пока не разглашают детали о финансовых потерях и влиянии этого решения на работников.
"Планета Пластик" - один из ведущих производителей полимерной продукции в Украине. Предприятие производит:
В начале полномасштабного вторжения в 2022 году предприятие в Ирпене было полностью уничтожено. Затем компания отстроила новое производство, открытие которого состоялось в сентябре 2025 года.
Обновленный завод рассчитан на выпуск более 17 000 км труб в год для обеспечения водоснабжения, газификации и экспорта.
Согласно данным аналитической системы YouControl, в 2025 году доход ООО "Планета Пластик", владельцем которой является Николай Ващенко, составил 534,2 млн грн, а год предприятие завершило с убытком в 22,3 млн грн.
Напомним, в ночь на 31 августа россияне снова ударили по складу сети VARUS в Киевской области. Атака нанесла существенный ущерб - значительная часть товаров на складе повреждена или полностью уничтожена.
Кроме того, сегодня российские оккупанты уничтожили еще один распределительный центр сети "Аврора" в Киевской области.