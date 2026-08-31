"Аврора" втратила ще один розподільний центр на Київщині через удар РФ

Російські окупанти в понеділок, 31 серпня, знищили ще один розподільчий центр мережі "Аврора" у Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву співзасновника мережі Тараса Панасенка.

Під час цієї атаки окупанти вдалися до підлої тактики: вони повторно обстріляли об'єкт, коли на місце вже прибули рятувальники для ліквідації наслідків першого влучання.

Нагадаємо, 27 серпня внаслідок російської атаки на Київщині зруйновано розподільчий центр ритейлера "Аврора" . Тоді серед співробітників також ніхто не постраждав через дотримання правил безпеки.

Панасенко додав, що серед співробітників центру ніхто не постраждав, оскільки всі вони на момент удару перебували в укритті.

"Внаслідок чергової ворожої атаки сьогодні знищено ще один розподільчий центр мережі "Аврора" на Київщині", - зазначив він.

Крім того, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 31 серпня внаслідок атаки на Київ та область постраждали шестеро людей. Трьох із них із тяжкими травмами госпіталізували до міських лікарень.

РБК-Україна також писало, що в ніч на сьогодні російські окупанти вдарили по складу мережі VARUS у Київській області.