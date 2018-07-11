Завод "Мотор Сичи" в Беларуси хотят национализировать

Лукашенко хочет национализировать Оршанский авиаремонтный завод

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил национализировать завод, основным акционером которого является украинское ПАО "Мотор Сич". Об этом говорится в сообщении на сайте Лукашенко.

Так, речь идет об Оршанском авиаремонтном заводе.

"Собственника уже здесь нет (речь об акционерах ПАО "Мотор Сич" (Украина) и ЗАО "Системы инвестиций и инноваций" (Беларусь). Собственники - вы (государственные организации)", - заявил Лукашенко сегодня, 11 июля, распорядившись в течение июля решить все вопросы о ведомственной подчиненности завода.

При этом, Лукашенко отметил, что "от завода отказались все собственники, которые здесь были".

"Это государственное предприятие с сегодняшнего дня", - заявил он.

Как сообщается, на данный момент подготовлен процесс национализации завода.

Напомним, ранее Генпрокуратура Беларуси возбудила дело против экс-гендиректора и должностных лиц "Мотор Сичи" по подозрению в превышении служебных полномочий, что привело к нанесению ущерба заводу в особо крупном размере.