Завод "Мотор Січі" у Білорусі хочуть націоналізувати

Лукашенко хоче націоналізувати Оршанський авіаремонтний завод

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив націоналізувати завод, основним акціонером якого є українське ПАТ "Мотор Січ". Про це йдеться в повідомленні на сайті Лукашенка.

Так, мова йде про Оршанський авіаремонтний завод.

"Власника вже тут немає (мова про акціонерів ПАТ "Мотор Січ" (Україна) та ЗАТ "Системи інвестицій та інновацій" (Білорусь). Власники - ви (державні організації)", - заявив Лукашенко сьогодні, 11 липня, розпорядившись протягом липня вирішити всі питання про відомчу підпорядкованість заводу.

При цьому, Лукашенко зазначив, що "від заводу відмовилися всі власники, які тут були".

"Це державне підприємство з сьогоднішнього дня", - заявив він.

Як повідомляється, на даний момент підготовлено процес націоналізації заводу.

Нагадаємо, раніше Генпрокуратура Білорусі порушила справу проти екс-гендиректора і посадових осіб "Мотор Січі" за підозрою в перевищенні службових повноважень, що призвело до нанесення збитків заводу в особливо великому розмірі.