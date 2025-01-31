UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Завод у Кстово призупинив роботу після удару дронами

Фото: НПЗ у Кстово призупинив роботу після удару дронами 29 січня (росЗМІ/ілюстрація)
Автор: Наталія Гурковська

НПЗ у Кстово Нижегородської області Росії призупинив роботу. Дрони атакували підприємство 29 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.

"СІБУР-Кстово", що зазнало атаки дронів 29 січня, перевело в резервний режим основні установки", - йдеться в повідомленні.

Крім того, відвантаження продукції тимчасово не здійснюється. Наразі, як стверджується, на території підприємства проводять оцінку наслідків і ремонт.

Також, за даними ASTRA, унаслідок українського удару по підприємству загорілася установка з виробництва етилену і пропілену ЕП-300.

 

Атака дронів на Кстово

У ніч на 29 січня в Кстово Нижегородської області прогриміли вибухи. У цей час повідомлялося про фіксацію безпілотників. Спочатку не виключалося, що був вражений нафтопереробний завод, на якому спалахнула пожежа.

Пізніше джерела РБК-Україна підтвердили, що нічна атака на нафтобазу в Кстово була операцією ГУР. Стало відомо про чотири влучання на території нафтобази.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяНПЗВійна в УкраїніДрони