Завод у Кстово призупинив роботу після удару дронами

Атака дронів на Кстово

У ніч на 29 січня в Кстово Нижегородської області прогриміли вибухи. У цей час повідомлялося про фіксацію безпілотників. Спочатку не виключалося, що був вражений нафтопереробний завод, на якому спалахнула пожежа.

Пізніше джерела РБК-Україна підтвердили, що нічна атака на нафтобазу в Кстово була операцією ГУР. Стало відомо про чотири влучання на території нафтобази.

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