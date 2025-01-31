Завод в Кстово приостановил работу после удара дронами

Атака дронов на Кстово

В ночь на 29 января в Кстово Нижегородской области прогремели взрывы. В это время сообщалось о фиксации беспилотников. Первоначально не исключалось, что был поражен нефтеперерабатывающий завод, на котором вспыхнул пожар.

Позже источники РБК-Украина подтвердили, что ночная атака на нефтебазу в Кстово была операцией ГУР. Стало известно о четырех попаданиях на территории нефтебазы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.