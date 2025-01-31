RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Завод в Кстово приостановил работу после удара дронами

Фото: НПЗ в Кстово приостановил работу после удара дронами 29 января (росСМИ/иллюстрация)
Автор: Наталия Гурковская

НПЗ в Кстово Нижегородской области России приостановил рабту. Дроны атаковали предприятие 29 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

"СИБУР-Кстово", подвергшееся атаке дронов 29 января, перевело в резервный режим основные установки", - говорится в сообщении.

Кроме того, отгрузка продукции временно не производится. Сейчас, как утверждается, на территории предприятия проводится оценка последствий и ремонт. 

Также, по данным ASTRA, в результате украинского удара по предприятию загорелась установка по производству этилена и пропилена ЭП-300. 

Атака дронов на Кстово

В ночь на 29 января в Кстово Нижегородской области прогремели взрывы. В это время сообщалось о фиксации беспилотников. Первоначально не исключалось, что был поражен нефтеперерабатывающий завод, на котором вспыхнул пожар.

Позже источники РБК-Украина подтвердили, что ночная атака на нефтебазу в Кстово была операцией ГУР. Стало известно о четырех попаданиях на территории нефтебазы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияНПЗВойна в УкраинеДрони