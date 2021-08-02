Завод Коломойского затягивает решение суда по возобновлению работы солнечной станции TIU Canada

Представители Никопольского завода ферросплавов, который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, различными способами затягивают рассмотрение дела о незаконном отключении заводом солнечной электростанции ООО "Экотехник Никополь", владельцем которой является канадская компания TIU Canada .

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на постановление Северного апелляционного хозяйственного суда.

В частности, сообщается, что 23 июля от акционерного общества "Никопольский завод ферросплавов" поступило ходатайство в суд об истребовании доказательств отключения солнечной электростанции.

При этому в июле НЗФ подал ходатайство об отложении рассмотрения дела, обоснованное тем, что представитель завода участвует в другом судебном деле в этот день.

В то же время суд отметил, что в силу требований Конвенции о защите прав человека и основных свобод судебные разбирательства должны проходить в разумный срок и Никопольский завод ферросплавов имеет возможность определить другого представителя, чтобы он появился на заседание суда.

"Следовательно, приведенные ответчиком в ходатайстве об отложении рассмотрения дела причины неявки в судебное заседание его представителя не является уважительными. Учитывая вышеизложенное, коллегия судей отказывает в ходатайстве представителя акционерного общества "Никопольский завод ферросплавов" об отложении рассмотрения дела", - отмечается в материалах дела.

Вместе с тем, суд объявил перерыв в рассмотрении дела, назначил следующее заседание на 8 сентября и при этом обязал НЗФ обеспечить явку своего представителя на это заседание.