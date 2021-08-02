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Завод Коломойского затягивает решение суда по возобновлению работы солнечной станции TIU Canada

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Киев, Понедельник 02 августа 2021 15:43
Завод Коломойского затягивает решение суда по возобновлению работы солнечной станции TIU Canada Фото: завод Коломойского затягивает решение суда (pixabay.com)
Автор: Наталия Гурковская

Представители Никопольского завода ферросплавов, который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, различными способами затягивают рассмотрение дела о незаконном отключении заводом солнечной электростанции ООО "Экотехник Никополь", владельцем которой является канадская компания TIU Canada.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на постановление Северного апелляционного хозяйственного суда.

В частности, сообщается, что 23 июля от акционерного общества "Никопольский завод ферросплавов" поступило ходатайство в суд об истребовании доказательств отключения солнечной электростанции.

При этому в июле НЗФ подал ходатайство об отложении рассмотрения дела, обоснованное тем, что представитель завода участвует в другом судебном деле в этот день.

В то же время суд отметил, что в силу требований Конвенции о защите прав человека и основных свобод судебные разбирательства должны проходить в разумный срок и Никопольский завод ферросплавов имеет возможность определить другого представителя, чтобы он появился на заседание суда.

"Следовательно, приведенные ответчиком в ходатайстве об отложении рассмотрения дела причины неявки в судебное заседание его представителя не является уважительными. Учитывая вышеизложенное, коллегия судей отказывает в ходатайстве представителя акционерного общества "Никопольский завод ферросплавов" об отложении рассмотрения дела", - отмечается в материалах дела.

Вместе с тем, суд объявил перерыв в рассмотрении дела, назначил следующее заседание на 8 сентября и при этом обязал НЗФ обеспечить явку своего представителя на это заседание.

Напомним, в конце июля директор TIU Canada Валентина Белякова заявила, что олигарх Игорь Коломойский лично дал команду руководству завода остановить работу солнечной станции.

В апреле текущего года экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Украина не станет "раем для инвесторов", как обещал президент Владимир Зеленский, пока приближенный к нему олигарх Игорь Коломойский рейдерскими способами уничтожает сектор "зеленой энергетики", в частности создает давление на канадскую компанию TIU Canada.

28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и заставляет компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы.

По информации партнера киевского офиса международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, после первого арбитражного иска компании Modus Energy могут подать аналогичные иски еще до 10 инвесторов в "зеленую" энергетику Украины.

В планах Кабинета министров Украины на ближайшие месяцы ввести акцизный налог на продажу "зеленой" электроэнергии в размере от 3,2% до 40%.

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