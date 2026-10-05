Завод фармкомпанії КУСУМ у Сумах зруйновано обстрілом, загинув інженер

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби компанії в Instagram.

Зруйновано завод КУСУМ у Сумах

У компанії зазначили, що унаслідок атаки загинув співробітник - Євген Володимирович Мірошниченко. Він працював в інженерному відділі заводу з 2009 року.

"Зруйновано підприємство, яке виробляло життєво необхідні для українців ліки. Одне з наших ключових завдань зараз - зробити все можливе, щоб українські пацієнти й надалі мали безперебійний доступ до необхідних ліків", - зазначили у КУСУМ..

У пресслужбі зазначили, що, окрім виробництва в Україні, компанія має виробничі потужності в Індії - в Індорі та Бхіваді.

"Це дозволить нам, за відсутності штучних регуляторних перешкод, перебудовувати процеси та працювати над забезпеченням безперервних поставок лікарських засобів в Україну", - пообіцяли у КУСУМ.

Наразі компанія оцінює масштаби руйнувань. Раніше обстрілами був знищений склад Kusum Ukraine, проте підприємство продовжило роботу.

"Завод у Сумах зруйновано. Але КУСУМ продовжує працювати заради людей, які щодня потребують наших ліків", - запевнили у компанії.