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Завод фармкомпании КУСУМ в Сумах разрушен обстрелом, погиб инженер

17:40 05.10.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Бджола
Завод фармкомпании КУСУМ в Сумах разрушен обстрелом, погиб инженер Фото: завод КУСУМ в Сумах после российского обстрела (instagram.com/kusum.ukraine)
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Российский обстрел Сум 4 октября уничтожил производственную площадку завода фармацевтической компании Kusum Ukraine. Погиб сотрудник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы компании в Instagram.

Разрушен завод КУСУМ в Сумах

В компании отметили, что в результате атаки погиб сотрудник - Евгений Владимирович Мирошниченко. Он работал в инженерном отделе завода с 2009 года.

"Разрушено предприятие, которое производило жизненно необходимые для украинцев лекарства. Одна из наших ключевых задач сейчас - сделать все возможное, чтобы украинские пациенты и дальше имели бесперебойный доступ к необходимым лекарствам", - отметили в КУСУМ.

В пресс-службе говорят, что, кроме производства в Украине, у компании есть производственные мощности в Индии - в Индоре и Бхиваде.

"Это позволит нам при отсутствии искусственных регуляторных помех перестраивать процессы и работать над обеспечением непрерывных поставок лекарственных средств в Украину", - пообещали в КУСУМ.

В настоящее время компания оценивает масштабы разрушений. Ранее обстрелами был уничтожен склад Kusum Ukraine, однако предприятие продолжило работу.

"Завод в Сумах разрушен. Но КУСУМ продолжает работать ради людей, которые ежедневно нуждаются в наших лекарствах", - заверили в компании.

Ранее РБК-Украина писало, что российские обстрелы уничтожили в Киеве датацентр "Парковый". Он полностью прекратил работу.

Кроме того, оккупанты 25 сентября атаковали склад с товарами сети ресторанов японской кухни "Сушия" в Киеве. Пожар после удара уничтожил здание и все торговые запасы.

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