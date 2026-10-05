Завод фармкомпании КУСУМ в Сумах разрушен обстрелом, погиб инженер

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы компании в Instagram.

Разрушен завод КУСУМ в Сумах

В компании отметили, что в результате атаки погиб сотрудник - Евгений Владимирович Мирошниченко. Он работал в инженерном отделе завода с 2009 года.

"Разрушено предприятие, которое производило жизненно необходимые для украинцев лекарства. Одна из наших ключевых задач сейчас - сделать все возможное, чтобы украинские пациенты и дальше имели бесперебойный доступ к необходимым лекарствам", - отметили в КУСУМ.

В пресс-службе говорят, что, кроме производства в Украине, у компании есть производственные мощности в Индии - в Индоре и Бхиваде.

"Это позволит нам при отсутствии искусственных регуляторных помех перестраивать процессы и работать над обеспечением непрерывных поставок лекарственных средств в Украину", - пообещали в КУСУМ.

В настоящее время компания оценивает масштабы разрушений. Ранее обстрелами был уничтожен склад Kusum Ukraine, однако предприятие продолжило работу.

"Завод в Сумах разрушен. Но КУСУМ продолжает работать ради людей, которые ежедневно нуждаются в наших лекарствах", - заверили в компании.