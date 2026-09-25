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Російський удар повністю знищив склад "Сушия" у Києві (фото)

23:09 25.09.2026 Пт
1 хв
aimg Олена Бджола
Російський удар повністю знищив склад "Сушия" у Києві (фото) Фото: Склад "Сушия" на Київщині після російського удару (threads.com/sushiya.ua)
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Окупанти атакували склад з товарами мережі ресторанів японської кухні "Сушия" у Києві. Пожежа після удару знищила будівлю і всі торгові запаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби мережі ресторанів "Сушия" у Threads.

Склад "Сушия" знищено

У компанії зазначили, що 25 вересня внаслідок російської атаки було знищено склад. Згоріли всі товарні запаси і пакування.

Російський удар повністю знищив склад &quot;Сушия&quot; у Києві (фото)Фото: знищений склад "Сушия" (threads.com/sushiya.ua)

Проте, як кажуть у "Сушия", всі ресторани мережі та доставка працюють та чекають кожного гостя.

"Ми все зробимо для того, щоб максимально швидко відновити необхідні запаси, забезпечити повноцінне меню та безперебійну роботу", - запевнили у компанії.

Також вони висловили щирі співчуття своїм логістичним партнерам.

Раніше РБК-Україна писало, що 25 вересня склад логістичного партнера компанії McDonald's був атакований безпілотником. Обстріл відбувся на Київщині.

Крім того, у Києві внаслідок ракетного удару зазнали значних руйнувань головне виробництво та логістичний склад компанії "ТК-Домашній текстиль".

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