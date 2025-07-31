"Завод бомблять!": у Пензі атаковане важливе підприємство російського ВПК (відео)

Що заявили в РФ

Місцеві Telegram-канали стверджували, що йшлося про "АТ Радіозавод". У соцмережах з’явилися кадри чорного диму, який нібито було видно з різних районів міста.

На кадрах можна побачити, як з місця вирує сильна пожежа, а місцеві кажуть, що "завод бомблять".

Місцевий губернатор заявив про атаку та пожежу на одному з підприємств. За його словами, жертв та руйнувань немає.

Місцева адміністрація також повідомила про тимчасові обмеження мобільного інтернету, які начебто "мали допомогти системам протидії дронам".

Реакція ЦПД

Голова ЦПД Коваленко підтвердив, що 31 липня у російській Пензі був атакований радіозавод, який є одним із ключових підприємств військово-промислового комплексу РФ.

За його словами, це підприємство спеціалізується на виробництві сучасних засобів зв’язку для російських збройних сил, зокрема:

мобільних комплексів управління;

систем автоматизованого бойового управління;

радіостанцій для Сухопутних військ, Повітряно-десантних військ і Ракетних військ стратегічного призначення;

модернізованих командно-штабних машин (КШМ) на базі бронетехніки.

За оцінкою Коваленка, це важливе підприємство, яке забезпечує критичні потреби російської армії, а його ураження може мати наслідки для системи управління військами РФ.