"Завод бомблять!": у Пензі атаковане важливе підприємство російського ВПК (відео)

31 липня у російській Пензі дрони атакували радіозавод, який спеціалізується на виробництві сучасних засобів зв’язку для збройних сил РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали та голову Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.
Місцеві Telegram-канали стверджували, що йшлося про "АТ Радіозавод". У соцмережах з’явилися кадри чорного диму, який нібито було видно з різних районів міста.
На кадрах можна побачити, як з місця вирує сильна пожежа, а місцеві кажуть, що "завод бомблять".
Місцевий губернатор заявив про атаку та пожежу на одному з підприємств. За його словами, жертв та руйнувань немає.
Місцева адміністрація також повідомила про тимчасові обмеження мобільного інтернету, які начебто "мали допомогти системам протидії дронам".
Голова ЦПД Коваленко підтвердив, що 31 липня у російській Пензі був атакований радіозавод, який є одним із ключових підприємств військово-промислового комплексу РФ.
За його словами, це підприємство спеціалізується на виробництві сучасних засобів зв’язку для російських збройних сил, зокрема:
За оцінкою Коваленка, це важливе підприємство, яке забезпечує критичні потреби російської армії, а його ураження може мати наслідки для системи управління військами РФ.
Нагадаємо, 31 липня також було гучно у місті Котельникове Волгоградської області РФ. Після нічної атаки БПЛА виникла пожежа. Закрито рух поїздів і порушено газопостачання
Додамо, що останнім часом дрони завдали серію ударів по логістиці Російської Федерації. Зокрема, у місті Сальськ Ростовської області 29 липня було атаковано залізничну інфраструктуру.