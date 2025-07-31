"Завод бомбят!": в Пензе атаковано важное предприятие российского ВПК (видео)

31 июля в российской Пензе дроны атаковали радиозавод, который специализируется на производстве современных средств связи для вооруженных сил РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы и главу Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.
Местные Telegram-каналы утверждали, что речь шла об "АО Радиозавод". В соцсетях появились кадры черного дыма, который якобы был виден из разных районов города.
На кадрах можно увидеть, как с места бушует сильный пожар, а местные говорят, что "завод бомбят".
Местный губернатор заявил об атаке и пожаре на одном из предприятий. По его словам, жертв и разрушений нет.
Местная администрация также сообщила о временных ограничениях мобильного интернета, которые якобы "должны были помочь системам противодействия дронам".
Глава ЦПИ Коваленко подтвердил, что 31 июля в российской Пензе был атакован радиозавод, который является одним из ключевых предприятий военно-промышленного комплекса РФ.
По его словам, это предприятие специализируется на производстве современных средств связи для российских вооруженных сил, в частности:
По оценке Коваленко, это важное предприятие, которое обеспечивает критические потребности российской армии, а его поражение может иметь последствия для системы управления войсками РФ.
Напомним, 31 июля также было громко в городе Котельниково Волгоградской области РФ. После ночной атаки БПЛА возник пожар. Закрыто движение поездов и нарушено газоснабжение
Добавим, что в последнее время дроны нанесли серию ударов по логистике Российской Федерации. В частности, в городе Сальск Ростовской области 29 июля была атакована железнодорожная инфраструктура.