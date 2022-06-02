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Может ли завод "Азот" стать второй "Азовсталью": Гайдай прокомментировал ситуацию

Фото: Сергей Гайдай. председатель Луганской ОГА (tribuna)
Автор: Сергей Пышкин

Ситуация касаемо химического завода "Азот" в Северодонецке остается контролируемой. Риска быть окруженными оккупантами пока нет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в интервью для издания "LIGA.net".

Комментируя вопрос о том, может ли химический завод "Азот" стать второй "Азовсталью", Гайдай отметил, что регулярно поддерживает контакт с украинскими бойцами, которые держат оборону в Северодонецке. Военные, со своей стороны, уверяют в том, что ситуация является контролируемой.

"Военные уверяют, что все нормально и контролируемо. И это солдаты и офицеры, которые воюют там не первый месяц", - отметил Гайдай.

Как отмечает CNN, сегодня в бомбоубежищах, которые расположены под химическим заводом, скрываются около 800 горожан, среди которых есть дети.

Еще во вторник оккупанты во время обстрела попали в резервуары с азотной кислотой. Однако, как отметил Гайдай, это никоим образом не угрожает гражданским.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно оккупанты нанесли удар по территории химического завода в Северодонецке, в результате чего погибли четыре человека.

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УкраинаЛуганск