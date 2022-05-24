Россия в очередной раз обстреляла "Азот" с людьми в укрытиях: четверо погибших
Российские войска утром во вторник, 24 мая, обстреляли завод "Азот" в Северодонецке. Погибли четыре человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Сегодня утром россияне вновь открыли огонь по территории объединения "Азот", где об этом известно всем, обустроены несколько бомбоубежищ", - рассказал он.
В результате как говорит Гайдай, погибли четыре человека.
"Один из них был тяжело ранен в центральной части города. Его быстро доставили в гуманитарный штаб и начали оказывать помощь, но ранение оказалось несовместимым с жизнью", - добавил глава региона.
По словам Гайдая, за три месяца российские оккупанты едва продвинулись, поэтому вымещают свою ярость от поражений, обстреливая города.
"Плотность и количество обстрелов растет каждый день, - говорит он. - Враг все силы направил на захват Северодонецка и Лисичанска".
Как сообщалось, химзавод "Азот" находится под постоянными обстрелами. Буквально 20 мая завод также был обстрелян.
Напомним, недавно Гайдай рассказал, что российские оккупационные войска не могут добиться успехов в Луганской области и с ужасом ждут контрнаступления ВСУ, которое может начаться уже в июне.
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