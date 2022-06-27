Завитневич про обеспечение армии: у нас не было достаточно запасов для полноценной войны

"Все знают количество мобилизованных, резервистов и на сколько мы увеличили Вооруженные силы. Не могли мы иметь столько средств защиты, оружия и даже формы. У нас стратегические запасы были, но не в том количестве, которое нужно для полноценной полномасштабной войны", - заявил он.

При этом Завитневич отметил, что государтсво, хоть и не успевает, но продолжает заниматься вопросом закупок оборудования и оружия для украинской армии.

"Министерство обороны начало быстро наверстывать это, но давайте будем объективны, невозможно завезти оперативно 100-200 тысяч бронежилетов. У нас есть производители в Украине, но они в первые же дни оказались под обстрелами, а кто-то под оккупацией. Поэтому они не могли начать работать в 2-3 смены и покрывать этот дефицит", - сказал представитель ВР.

Завитневич также поблагодарил волонтеров, которые усердно помогают нашим военным.

"Мне кажется, волонтерство – это о нашем народе, об украинцах, когда страна в течение суток-двух сплачивается и помогают все, кто чем может", - добавил он.