ru ua
Пн, 27 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский о переговорах о ПРО для Украины: уже есть определенные договоренности

Новина українською →
Киев, Воскресенье 26 июня 2022 22:53
Зеленский о переговорах о ПРО для Украины: уже есть определенные договоренности Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина достигла определенных договоренностей с партнерами о поставках систем противоракетной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

Он отметил, что часть ракет украинские защитники сбивают, но лишь часть.

"Нам нужна мощная противовоздушная оборона. Современная, полностью эффективная. Которая может дать полную защиту от ракет. Об этом мы ежедневно говорим с партнерами. Есть уже определенные договоренности", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что партнерам необходимо ускорять поставки, если они действительно партнеры, а не наблюдатели.

Зеленский также добавил, что любые задержки с передачей оружия - это приглашение для России бить снова и снова.

Напомним, министр обороны Алексей Резников призвал НАТО закрепить развертывание системы ПРО в Украине в своей стратегии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война России против Украины
NEWS
Выезд мужчин призывного возраста за границу. Что думают в Раде
Выезд мужчин призывного возраста за границу. Что думают в Раде
DAILY
Александр Завитневич: Половина российских генералов уже должна была бы застрелиться
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Александр Завитневич: Половина российских генералов уже должна была бы застрелиться