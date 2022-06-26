Зеленский о переговорах о ПРО для Украины: уже есть определенные договоренности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

Он отметил, что часть ракет украинские защитники сбивают, но лишь часть.

"Нам нужна мощная противовоздушная оборона. Современная, полностью эффективная. Которая может дать полную защиту от ракет. Об этом мы ежедневно говорим с партнерами. Есть уже определенные договоренности", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что партнерам необходимо ускорять поставки, если они действительно партнеры, а не наблюдатели.

Зеленский также добавил, что любые задержки с передачей оружия - это приглашение для России бить снова и снова.