Завітневич про забезпечення армії: ми не мали достатньо запасів для повноцінної війни

"Всі знають кількість мобілізованих, резервістів і на скільки ми збільшили Збройні сили. Не могли ми мати стільки засобів захисту, зброї і навіть форми. У нас стратегічні запаси були, але не в тій кількості, яка потрібна для повноцінної повномасштабної війни", - заявив він.

При цьому Завітневич зазначив, що держава, хоч і не встигає, але продовжує займатися питанням закупівель обладнання та зброї для української армії.

"Міністерство оборони почало швидко надолужувати це, але давайте будемо об'єктивними, неможливо завезти оперативно 100-200 тисяч бронежилетів. У нас є виробники в Україні, але вони в перші ж дні опинилися під обстрілами, а хтось під окупацією. Тому вони не могли почати працювати у 2-3 зміни та покривати цей дефіцит", - сказав представник ВР.

Завітневич також подякував волонтерам, які старанно допомагають нашим військовим.

"Мені здається, волонтерство – це про наш народ, про українців, коли країна протягом доби-двох гуртується і допомагають усі, хто чим може", - додав він.