Завитневич о наступлении из Беларуси: опасность есть, готовимся постоянно

"Эта опасность всегда есть. Если по ситуации на сегодня, на день-два, я думаю, нет, потому что на границах в Беларуси нет группировки, которая сможет сделать этот непонятный марш непонятным количеством. Такого мы сейчас не видим", - сообщил Завитневич.

При этом Вооруженные силы Украины готовы к отпору. "Мы не сидим сложа руки, уже отошли от шока, и больше это не повторится. Готовы сейчас уже ко всем сценариям, готовимся постоянно, не перестаем готовиться. Не только Киев, но и Житомирская, Ровенская и Волынская области. По длине всей границы", - добавил он.

Площадка для ракетных обстрелов

Завитневич также напомнил, что Беларусь была и является площадкой, плацдармом для вторжения, применения "Искандеров" и ракет с самолетов.

"Никто не забывает это направление, все постоянно работают. Готовится сухопутный компонент белорусской армии, не готовится - это информация, которую нельзя подтвердить. Сейчас провокаций нет", - сказал глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны.

По его словам, в некоторых телеграм-каналах и СМИ не просто говорят, что есть риски, а пишут конкретно, что приехало 100 танков, прошли уже какое-то село, "но это не соответствует действительности".

"Это опять же элементы информационной атаки, которые влияют на психологическое состояние людей", - сообщил Завитневич.