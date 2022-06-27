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Завитневич о наступлении из Беларуси: опасность есть, готовимся постоянно

Фото: глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Александр Белоус

Опасность наступления российских войск со стороны Беларуси сохраняется, хотя в ближайшие дни оно маловероятно. Вооруженные силы Украины готовы ко всем сценариям.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич.

"Эта опасность всегда есть. Если по ситуации на сегодня, на день-два, я думаю, нет, потому что на границах в Беларуси нет группировки, которая сможет сделать этот непонятный марш непонятным количеством. Такого мы сейчас не видим", - сообщил Завитневич.

При этом Вооруженные силы Украины готовы к отпору. "Мы не сидим сложа руки, уже отошли от шока, и больше это не повторится. Готовы сейчас уже ко всем сценариям, готовимся постоянно, не перестаем готовиться. Не только Киев, но и Житомирская, Ровенская и Волынская области. По длине всей границы", - добавил он.

Площадка для ракетных обстрелов

Завитневич также напомнил, что Беларусь была и является площадкой, плацдармом для вторжения, применения "Искандеров" и ракет с самолетов.

"Никто не забывает это направление, все постоянно работают. Готовится сухопутный компонент белорусской армии, не готовится - это информация, которую нельзя подтвердить. Сейчас провокаций нет", - сказал глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны.

По его словам, в некоторых телеграм-каналах и СМИ не просто говорят, что есть риски, а пишут конкретно, что приехало 100 танков, прошли уже какое-то село, "но это не соответствует действительности".

"Это опять же элементы информационной атаки, которые влияют на психологическое состояние людей", - сообщил Завитневич.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль решил втянуть Беларусь в войну с Украиной. Он обратился к гражданам Беларуси, заявив, что белорусы не должны идти умирать, потому что так решило российское руководство.

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