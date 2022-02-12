ru ua
Сб, 12 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Все зависит от стажа. Сколько нужно работать, чтобы выйти на пенсию в 65 лет

Новина українською →
Киев, Суббота 12 февраля 2022 12:00
Все зависит от стажа. Сколько нужно работать, чтобы выйти на пенсию в 65 лет Фото: выход на пенсию в 65 лет - сколько нужно страхового стажа (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Выход на пенсию в Украине после достижения 65-летнего возраста зависит от страхового стажа. Он составляет не менее 15 лет и оказывает влияние на размер пенсионных выплат.

Подробнее о выходе на пенсию в 65 лет - в материале РБК-Украина ниже.

Страховой стаж для пенсии в 65 лет

Выход украинцев на пенсию регулируется законом №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Согласно 26 статье пенсионные выплаты назначаются при достижении 60, 63 и 65-летнего возраста, и зависят от страхового стажа.

На пенсию в 65 лет можно выйти при наличии такого страхового стажа:

  • в 2022 году - от 15 до 19 лет;
  • в 2023 году - от 15 до 20 лет;
  • в 2024 году - от 15 до 21 год;
  • в 2025 году - от 15 до 22 лет;
  • в 2026 году - от 15 до 23 лет;
  • в 2027 году - от 15 до 24 лет;
  • в 2028 году - от 15 до 25 лет.

В случае отсутствия необходимого страхового стража его можно докупить, но не более 5 лет. При этом стоимость одного года привязана к размеру единого социального взноса, который в свою очередь зависит от минимальной заработной платы.

Единый социальный взнос (ЕСВ) составляет 22% от заработной платы. До октября 2022 года минимальная зарплата - 6 500, далее - 6 700 гривен. ЕСВ, соответственно, 1 430 и 1 474 гривны в месяц.

В 2022 году дополнительные годы страхового стажа обойдутся:

  • 1 год - 34 320 гривен;
  • 2 года - 61 776 гривен;
  • 3 года - 82 368 гривен;
  • 4 года - 96 096 гривен;
  • 5 лет - 102 960 гривен.

Минимальная пенсия в 2022 году

Минимальная пенсия в Украине определяется законом "О государственном бюджете на 2022 год". Пенсионные выплаты не могут меньше прожиточного минимума. В этом году они составят:

  • с 1 января - 1 934 гривны;
  • с 1 июля - 2 027 гривен;
  • с 1 декабря - 2 093 гривны.

Размер пенсии по возрасту зависит от страхового стажа и заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы. При определении размера пенсионных выплат применяется величина оценки стоимости одного года страхового стажа на уровне 1%. (статья 25 закона 1058-IV).

Например, при страховом стаже в 35 лет выплаты устанавливаются на уровне 35% от заработной платы, определенной для расчета пенсии.

Напомним, ранее стало известно, кто из украинцев сможет выйти на пенсию независимо от возраста.

Отметим, с 1 марта 2022 года в Украине пересчитают пенсии, однако плановая индексация коснется не всех.

Ранее РБК-Украина сообщало о том, какой страховой стаж нужен, чтобы выйти на пенсию в 60 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕСВ Пенсии Зарплата в Украине
NEWS
МИД о ситуации вокруг Украины: ВСУ готовы давать отпор, критически важно сохранять спокойствие
МИД о ситуации вокруг Украины: ВСУ готовы давать отпор, критически важно сохранять спокойствие
DAILY
Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы