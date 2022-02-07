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Как выйти на пенсию в 60 лет: названо важное условие

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Украина, Понедельник 07 февраля 2022 09:40
Как выйти на пенсию в 60 лет: названо важное условие Фото: выход на пенсию по возрасту начинается с 60 лет (GettyImages)
Автор: Ирина Гамерская

Выход на пенсию в Украине в 60 лет зависит от страхового стажа. С 1 января 2022 года он составляет не менее 29 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства социальной политики.

Согласно закону, право на назначение пенсии по возрасту зависит от приобретенного страхового стажа. Так, на пенсию можно выйти в 60 лет при наличии такого страхового стажа:

в 2022 году - не менее 29 лет;
в 2023 году - не менее 30 лет;
в 2024 году - не менее 31 года;
в 2025 году - не менее 32 лет;
в 2026 году - не менее 33 лет;
в 2027 году - не менее 34 лет;
в 2028 году - не менее 35 лет.

Отметим, в случае, если стажа не достаточно, следующий этап выхода на пенсию по возрасту наступает в 63 или в 65 лет. Опять таки, в зависимости от стажа.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, кого коснется плановая индексация пенсий с 1 марта.

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Как выйти на пенсию в 60 лет: названо важное условие
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