Как выйти на пенсию в 60 лет: названо важное условие

Выход на пенсию в Украине в 60 лет зависит от страхового стажа. С 1 января 2022 года он составляет не менее 29 лет.

Согласно закону, право на назначение пенсии по возрасту зависит от приобретенного страхового стажа. Так, на пенсию можно выйти в 60 лет при наличии такого страхового стажа:

в 2022 году - не менее 29 лет;

в 2023 году - не менее 30 лет;

в 2024 году - не менее 31 года;

в 2025 году - не менее 32 лет;

в 2026 году - не менее 33 лет;

в 2027 году - не менее 34 лет;

в 2028 году - не менее 35 лет.

Отметим, в случае, если стажа не достаточно, следующий этап выхода на пенсию по возрасту наступает в 63 или в 65 лет. Опять таки, в зависимости от стажа.