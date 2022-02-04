Пенсии повысят не всем: кого коснется плановая индексация с 1 марта

Фото: пенсии индексируют с коэффициентом 1,14 только для части пенсионеров (Виталий Носач, РБК-Украина)

Плановую индексацию пенсий с 1 марта 2022 года проведут с коэффициентом 1,14. Но это не значит, что всем пенсионерам выплаты повысят на 14%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления Кабмина, обнародованный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Как отметили в пресс-службе Минсоцполитики, планируется индексировать: страховые пенсии, назначенные до 2019 года. При этом сумма повышения будет не менее 100 грн, а средний размер повышения будет составлять около 500 грн;

пенсии военным (средний размер повышения будет составлять 700 грн);

минимальные размеры пенсий по инвалидности в результате аварии на ЧАЭС (средний размер повышения будет составлять 400 грн) и другие пенсии лицам с инвалидностью из числа ликвидаторов аварии на ЧАЭС. При этом около половины пенсионеров, которые подпадут под индексацию, получат повышение в размере 100 гривен. Также планируется: повысить минимальную пенсионную выплату для лиц со страховым стажем 30/35 лет и для лиц с инвалидностью І группы, до 2 300 гривен и установить минимальную пенсионную выплату для лиц со страховым стажем меньшей продолжительности на уровне 2 100 гривен;

установить минимальный размер государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, которые получают государственную социальную помощь, на уровне 2 100 гривен;

увеличить помощь на каждого ребенка, который воспитывается в многодетной семье, до 2 100 гривен;

установить к пенсиям по обращениям, поступившим до 31.12.2021 включительно, которые не повышались с 01.03.2022, ежемесячную доплату в размере 135 гривен.