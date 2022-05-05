Зависит от снабжения оружием. Арестович назвал возможные сроки начала контрнаступления ВСУ
Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины возможно при условии накопления западного оружия. По его словам, контрнаступление возможно во второй половине июня или в июле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
"Контрнаступление возможно при условии накопления западного оружия в таком количестве, которого хватит по меньшей мере на несколько бригад - вооруженных, обученных и слаженных. После этого можно будет наступать. Раньше середины июня я бы даже не говорил. Скорее всего, это вторая половина июня – июль", - заявил Арестович.
Ранее сообщалось, что РФ уже в ближайшие дни может объявить захват Донбасса и частично юга своей победой в войне против Украины. Москва намерена фактически аннексировать эти территории.
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