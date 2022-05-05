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Зависит от снабжения оружием. Арестович назвал возможные сроки начала контрнаступления ВСУ

Новина українською →
Киев, Четверг 05 мая 2022 13:58
Зависит от снабжения оружием. Арестович назвал возможные сроки начала контрнаступления ВСУ Фото: Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины возможно при условии накопления западного оружия. По его словам, контрнаступление возможно во второй половине июня или в июле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Контрнаступление возможно при условии накопления западного оружия в таком количестве, которого хватит по меньшей мере на несколько бригад - вооруженных, обученных и слаженных. После этого можно будет наступать. Раньше середины июня я бы даже не говорил. Скорее всего, это вторая половина июня – июль", - заявил Арестович.

Ранее сообщалось, что РФ уже в ближайшие дни может объявить захват Донбасса и частично юга своей победой в войне против Украины. Москва намерена фактически аннексировать эти территории.

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Алексей Арестович Война России против Украины
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