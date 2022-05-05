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Залежить від постачання зброї. Арестович назвав можливі терміни початку контрнаступу ЗСУ

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Київ, Четвер 05 травня 2022 13:58
Залежить від постачання зброї. Арестович назвав можливі терміни початку контрнаступу ЗСУ Фото: Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович заявив, що контрнаступ Збройних сил України можливий за умови накопичення західної зброї. За його словами, контрнаступ можливий у другій половині червня або в липні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Контрнаступ можливий за умови накопичення західної зброї в такій кількості, якої вистачить щонайменше на кілька бригад - озброєних, навчених і злагоджених. Після цього можна буде наступати. Раніше середини червня я б навіть не говорив. Швидше за все, це друга половина червня – липень", - заявив Арестович.

Раніше повідомлялося, що РФ вже найближчими днями може оголосити захоплення Донбасу і частково півдня своєю перемогою у війні проти України. Москва має намір фактично анексувати ці території.

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