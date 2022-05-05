Залежить від постачання зброї. Арестович назвав можливі терміни початку контрнаступу ЗСУ
Радник керівника офісу президента Олексій Арестович заявив, що контрнаступ Збройних сил України можливий за умови накопичення західної зброї. За його словами, контрнаступ можливий у другій половині червня або в липні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
"Контрнаступ можливий за умови накопичення західної зброї в такій кількості, якої вистачить щонайменше на кілька бригад - озброєних, навчених і злагоджених. Після цього можна буде наступати. Раніше середини червня я б навіть не говорив. Швидше за все, це друга половина червня – липень", - заявив Арестович.
Раніше повідомлялося, що РФ вже найближчими днями може оголосити захоплення Донбасу і частково півдня своєю перемогою у війні проти України. Москва має намір фактично анексувати ці території.
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