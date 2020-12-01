От чего зависит размер пособия безработным: разъяснение Госслужбы занятости

Фото: гривны (пресс-служба НБУ)

Размер выплат по безработице зависит от страхового стажа, основания прекращения трудовых отношений и размера заработной платы перед увольнением. Выплаты не могут превышать четырехкратного размера прожиточного минимума.

Об этом говорится в разъяснении Государственной службы занятости.

Как отмечается в сообщении, безработным, страховой стаж которых в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации как безработного, составляет более шести месяцев, размер выплат определяется в процентах к их средней заработной плате (доходу) в зависимости от страхового стажа:

- до 2 лет - 50%;

- от 2 до 6 лет - 55%;

- от 6 до 10 лет - 60%;

- более 10 лет - 70%.

В то же время застрахованные лица, которые в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации в качестве безработного, имели страховой стаж менее шести месяцев, имеют право на пособие по безработице в минимальном размере.

Кроме того, пособие по безработице не может превышать четырехкратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом.

Напомним, с 1 декабря в Украине повышается прожиточный минимум. Максимальная помощь по безработице возрастет пропорционально увеличению минимума. Его размер составляет четыре прожиточных минимума для трудоспособных лиц (с 1 декабря - 2270 гривен). Таким образом, сумма увеличится с 8788 гривен до 9080 гривен.

Как сообщало РБК-Украина, Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы повысил на время карантина минимальный размер пособия по безработице с 650 грн до 1 тыс. грн.