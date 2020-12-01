Від чого залежить розмір виплат безробітним: роз'яснення Держслужби зайнятості

Розмір виплат безробітним залежить від страхового стажу, підстави припинення трудових відносин та розміру заробітної плати перед звільненням. Виплати не можуть перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму.
Про це йдеться в роз’ясненні Державної служби зайнятості.
Як зазначається в повідомленні, безробітним, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить більше шести місяців, розмір виплат визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу) залежно від страхового стажу:
Водночас застраховані особи, які протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, мають страховий стаж менше шести місяців, мають право на допомогу по безробіттю у мінімальному розмірі.
Крім того, допомога по безробіттю не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом.
Нагадаємо, з 1 грудня в Україні підвищується прожитковий мінімум. Максимальна допомога по безробіттю зросте пропорційно збільшенню мінімуму. Його розмір становить чотири прожиткових мінімуми для працездатних осіб (з 1 грудня - 2270 гривень). Таким чином, сума збільшиться з 8788 гривень до 9080 гривень.
Як повідомляло РБК-Україна, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття підвищив на час карантину мінімальний розмір допомоги по безробіттю з 650 грн до 1 тис. грн.