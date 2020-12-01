ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Від чого залежить розмір виплат безробітним: роз'яснення Держслужби зайнятості

Київ, Вівторок 01 грудня 2020 15:20
Від чого залежить розмір виплат безробітним: роз'яснення Держслужби зайнятості
Фото: гривні (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

Розмір виплат безробітним залежить від страхового стажу, підстави припинення трудових відносин та розміру заробітної плати перед звільненням. Виплати не можуть перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму.

Про це йдеться в роз’ясненні Державної служби зайнятості.

Як зазначається в повідомленні, безробітним, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить більше шести місяців, розмір виплат визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу) залежно від страхового стажу:

  • - до 2 років - 50%;
  • - від 2 до 6 років - 55%;
  • - від 6 до 10 років - 60%;
  • - понад 10 років - 70%.

Водночас застраховані особи, які протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, мають страховий стаж менше шести місяців, мають право на допомогу по безробіттю у мінімальному розмірі.

Крім того, допомога по безробіттю не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом.

Нагадаємо, з 1 грудня в Україні підвищується прожитковий мінімум. Максимальна допомога по безробіттю зросте пропорційно збільшенню мінімуму. Його розмір становить чотири прожиткових мінімуми для працездатних осіб (з 1 грудня - 2270 гривень). Таким чином, сума збільшиться з 8788 гривень до 9080 гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття підвищив на час карантину мінімальний розмір допомоги по безробіттю з 650 грн до 1 тис. грн.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Економіка безработица

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся