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Максимальное пособие по безработице выросло с 1 декабря

Киев, Вторник 01 декабря 2020 09:14
Максимальное пособие по безработице выросло с 1 декабря
Фото: гривны (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

Размер максимальной выплаты зависит от прожиточного минимума

С 1 декабря в Украине повышается прожиточный минимум. От его размера зависят социальные и трудовые выплаты, в частности, размер максимального пособия по безработице.

Соответствующие нормы содержатся в законе о государственном бюджете Украины на 2020 год.

Максимальное пособие по безработице вырастет пропорционально увеличению минимума. Его размер составляет четыре прожиточных минимума для трудоспособных лиц (с 1 декабря - 2270 гривен). Таким образом, сумма увеличится с 8788 гривен до 9080 гривен.

Что касается размера минимальной помощи по безработице, то он останется без изменений. На период карантина Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы увеличил минимальный размер пособия по безработице с 650 до 1000 гривен. Минимальное пособие получают те, кто работал в течение последнего года менее 6 месяцев.

Напомним, Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы с 1 марта 2020 года повысил минимальный размер пособия по безработице до 650 гривен.

Как сообщало РБК-Украина, Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы повысил на время карантина минимальный размер пособия по безработице с 650 грн до 1 тыс. грн.

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