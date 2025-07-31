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Завищували ціни на квадрокоптери для армії: на Київщині викрили масштабну аферу

Україна, Четвер 31 липня 2025 13:06
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Завищували ціни на квадрокоптери для армії: на Київщині викрили масштабну аферу Фото: на Київщині викрили схему з розкраданням 2 млн гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

В Київській області викрили схему розкрадання майже 2 мільйонів гривень під час закупівлі квадрокоптерів для потреб Збройних сил України. Наразі одному з фігурантів повідомлено про підозру, другий перебуває у розшуку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу Генерального прокурора.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону, спільно з Бюро економічної безпеки та військовою контррозвідкою СБУ, повідомила про підозру головному бухгалтеру однієї з військових частин та підприємцю.

Їм інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

За даними слідства, у 2023–2024 роках фігуранти організували схему розкрадання коштів, виділених на потреби оборони. Через підконтрольні ФОПи вони створювали штучну конкуренцію на тендерах, подаючи пропозиції з завищеними цінами.

На основі проведених тендерів між військовою частиною та ФОПами укладались договори на постачання квадрокоптерів та комплектуючих - камер нічного бачення, акумуляторів та пультів.

За матеріалами розслідування, усього укладено 7 договорів на 15 млн гривень, а розмір завданих збитків - 1,9 млн гривень.

Прокурори подали до суду клопотання про арешт підозрюваного військовослужбовця. Підприємця планують оголосити в розшук - повідомлення про підозру йому вручено заочно.

"Санкція інкримінованої статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - додали в прокуратурі.

Нагадаємо, що нещодавно у вінницькій філії високопосадовців "Укрзалізниці" було викрито на розтраті 22 млн гривень, що були виділені для оплати праці працівників.

Крім того, нещодавно СБУ затримала у Києві "крота" ФСБ, який є співробітником Центрального апарату НАБУ. За даними джерел РБК-Україна, мова йде про Віктора Гусарова.

Водночас вчора, 30 липня, в Україні викрили масштабну корупційну схему у лісовій галузі. Посадовці державних підприємств та лісництв фальсифікували дані в електронній системі обліку деревини.

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