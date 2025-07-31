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Завышали цены на квадрокоптеры для армии: в Киевской области раскрыли масштабную аферу

Украина, Четверг 31 июля 2025 13:06
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Завышали цены на квадрокоптеры для армии: в Киевской области раскрыли масштабную аферу Фото: на Киевщине разоблачили схему с хищением 2 млн гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В Киевской области разоблачили схему хищения почти 2 миллионов гривен при закупке квадрокоптеров для нужд Вооруженных сил Украины. Сейчас одному из фигурантов сообщено о подозрении, второй находится в розыске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генерального прокурора.

Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона, совместно с Бюро экономической безопасности и военной контрразведкой СБУ, сообщила о подозрении главному бухгалтеру одной из воинских частей и предпринимателю.

Им инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением.

По данным следствия, в 2023-2024 годах фигуранты организовали схему хищения средств, выделенных на нужды обороны. Через подконтрольные ФОПы они создавали искусственную конкуренцию на тендерах, подавая предложения с завышенными ценами.

На основе проведенных тендеров между воинской частью и ФЛП заключались договоры на поставку квадрокоптеров и комплектующих - камер ночного видения, аккумуляторов и пультов.

По материалам расследования, всего заключено 7 договоров на 15 млн гривен, а размер нанесенного ущерба - 1,9 млн гривен.

Прокуроры подали в суд ходатайство об аресте подозреваемого военнослужащего. Предпринимателя планируют объявить в розыск - сообщение о подозрении ему вручено заочно.

"Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - добавили в прокуратуре.

Напомним, что недавно в винницком филиале высокопоставленные чиновники "Укрзализныци" были разоблачены на растрате 22 млн гривен, которые были выделены для оплаты труда работников.

Кроме того, недавно СБУ задержала в Киеве "крота" ФСБ, который является сотрудником Центрального аппарата НАБУ. По данным источников РБК-Украина, речь идет о Викторе Гусарове.

В то же время вчера, 30 июля, в Украине разоблачили масштабную коррупционную схему в лесной отрасли. Чиновники государственных предприятий и лесничеств фальсифицировали данные в электронной системе учета древесины.

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