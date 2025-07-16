У Вінницькій області викрито керівництво філії УЗ на багатомільйонній розтраті
У вінницькій філії високопосадовців "Укрзалізниці" викрито на розтраті 22 млн гривень, що були виділені для оплати праці працівників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.
Деталі справи
Організатором "схеми" виявились директор філії, двоє його заступників та головний бухгалтер.
"У складі організованої групи вони з березня 2022 року вносили до бухгалтерської документації відомості про нарахування працівникам апарату управління філії доплати за бригадним підрядом, виплата якої на період дії воєнного стану в Україні обмежена", - пише Офіс генпрокурора.
Фото: у Вінницькій області викрито керівництво філії УЗ на багатомільйонній розтраті (t.me/pgo_gov_ua)
Підозрювані нараховували "надбавки" працівникам, які не були залучені до робіт, пов'язаних з рухом потягів, забезпеченням безпеки руху, безперебійної роботи компанії та інших. Частину коштів звертали на свою користь.
Що загрожує
Дії підозрюваних було кваліфіковано як розтрата майна в особливо великих розмірах, вчинена організованою групою шляхом зловживання службовим становищем, та службове підроблення.
Накладено арешт на нерухомість, транспортні засоби та земельну ділянку директора, а також головного бухгалтера.
Наразі трьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою з правом внесення застави. Питання щодо четвертого підозрюваного наразі вирішується.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як у середині січня було викрито чиновницю УЗ, яка передавала російським спецслужбам інформацію про ешелони Збройних сил України (ЗСУ). "Зв'язковим" виявився її чоловік.
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