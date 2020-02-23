Завершился первый этап конкурса на прокуроров САП

Фото: Назар Холодницкий (РБК-Украина)

Тест на знание законодательства сдавали 574 кандидата

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий 23 февраля сообщил о завершении первого этапа конкурсного отбора на 11 должностей прокуроров ведомства. Об этом он написал в Facebook.

"Сегодня завершен первый этап конкурсного отбора на 11 должностей прокуроров САП", - сообщил Холодницкий.

Он рассказал, что тест на знание законодательства сдавали 574 кандидата. 59 человек не явились на сдачу теста, однако они будут иметь возможность пройти его 25 февраля, если причина неявки уважительная.

"Успешно этот этап прошли 372 человека, которые будут допущены к следующему этапу, из которых: максимальных 100 баллов набрали только два кандидата; 95-99 баллов - 61 кандидат; 90-94 балла - 107 кандидатов; 80-89 баллов - 202 кандидата", - уточнил он.

Напомним, ранее Холодницкий заявил, что конкурс на должности прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры составляется почти 60 человек на место. По его словам, в этом году на 11 должностей прокуроров САП претендуют 650 кандидатов или 59 претендентов на одно место. На прошлых конкурсах число кандидатов было на порядок меньшим.