ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Завершився перший етап конкурсу на прокурорів САП

Новини » Суспільство     23.02.2020 - 20:00
Завершився перший етап конкурсу на прокурорів САП
Фото: Назар Холодницький (РБК-Украина)

Тест на знання законодавства здавали 574 кандидата

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький 23 лютого повідомив про завершення першого етапу конкурсного відбору на 11 посад прокурорів відомства. Про це він написав у Facebook.

"Сьогодні завершено перший етап конкурсного відбору на 11 посад прокурорів САП", - повідомив Холодницький.

Він розповів, що тест на знання законодавства здавали 574 кандидата. 59 осіб не з'явилися на здачу тесту, проте вони матимуть можливість пройти його 25 лютого, якщо причина неявки поважна.

"Успішно цей етап пройшли 372 людини, які будуть допущені до наступного етапу, з яких: максимальних 100 балів набрали лише два кандидати; 95-99 балів - 61 кандидат; 90-94 бали - 107 кандидатів; 80-89 балів - 202 кандидата" , - уточнив він.

Нагадаємо, раніше Холодницький заявив, що конкурс на посади прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури складається майже 60 осіб на місце. За його словами, в цьому році на 11 посад прокурорів САП претендують 650 кандидатів або 59 претендентів на одне місце. На минулих конкурсах число кандидатів було на порядок меншим.

ВАКС продовжив зобов’язання нардепу Дубневичу Холодницький: конкурс до САП становить майже 60 осіб на місце
Новини України Назар ХолодницкийСАП
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся