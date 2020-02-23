Завершився перший етап конкурсу на прокурорів САП

Фото: Назар Холодницький (РБК-Украина)

Тест на знання законодавства здавали 574 кандидата

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький 23 лютого повідомив про завершення першого етапу конкурсного відбору на 11 посад прокурорів відомства. Про це він написав у Facebook.

"Сьогодні завершено перший етап конкурсного відбору на 11 посад прокурорів САП", - повідомив Холодницький.

Він розповів, що тест на знання законодавства здавали 574 кандидата. 59 осіб не з'явилися на здачу тесту, проте вони матимуть можливість пройти його 25 лютого, якщо причина неявки поважна.

"Успішно цей етап пройшли 372 людини, які будуть допущені до наступного етапу, з яких: максимальних 100 балів набрали лише два кандидати; 95-99 балів - 61 кандидат; 90-94 бали - 107 кандидатів; 80-89 балів - 202 кандидата" , - уточнив він.

Нагадаємо, раніше Холодницький заявив, що конкурс на посади прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури складається майже 60 осіб на місце. За його словами, в цьому році на 11 посад прокурорів САП претендують 650 кандидатів або 59 претендентів на одне місце. На минулих конкурсах число кандидатів було на порядок меншим.