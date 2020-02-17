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Холодницкий: конкурс в САП составляет почти 60 человек на место

Новости » Политика     17.02.2020 - 16:17
Холодницкий: конкурс в САП составляет почти 60 человек на место
Фото: Назар Холодницкий (РБК-Украина)

На должности в САП претендуют 650 человек

Конкурс на должности прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры составляется почти 60 человек на место. Об этом в Facebook сообщил руководитель САП Назар Холодницкий.

По его словам, в этом году на 11 должностей прокуроров САП претендуют 650 кандидатов или 59 претендентов на одно место. На прошлых конкурсах число кандидатов было на порядок меньшим.

"Свои документы к нам подали 111 женщин и 539 мужчин. Количество женщин-кандидатов по сравнению с прошлым конкурсом увеличилась почти вдвое (50 против 111). Служба в САП заинтересовала не только кадровых прокуроров, но и людей, которые никогда не были связаны с прокурорской деятельностью", - добавил Холодницкий.

Он также добавил, что на работу в САП хотят перейти 68 следователей из других органов: 38 детективов НАБУ, 11 следователей полиции, 10 - ГБР, 6 налоговиков и 3 человека из следственных органов безопасности.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что в Офисе генпрокурора начался добор прокуроров. Данный процесс аналогичен аттестации прокуроров ГПУ для перехода в Офис. После завершения отбора около 100 кандидатов с лучшими баллами пройдут стажировку в тренинговом центре и Офисе, после чего будет сформирован окончательный рейтинг.

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