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Завершились переговоры Зеленского и Меркель: они продолжались более четырех часов

Автор: Артур Родивилов

В Берлине завершилась встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. Она продолжалась более четырех часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Отмечается, что детали разговора президент расскажет во вторник, 13 июля, во время общения со СМИ на Всеукраинском форуме "Украина 30".

Ранее во время брифинга Зеленского и Меркель президент Украины заявил, что нормандский формат может стать площадкой для обсуждения энергетических вопросов. В частности, для обсуждения российского газопровода "Северный поток-2".

Меркель, со своей стороны отметила, что вопросы по "Северному потоку-2" действительно могут обсуждаться во время встречи "нормандской четверки", однако она подчеркнула, что это не будет частью урегулирования на Донбассе.

Меркель также подтвердила позицию Германию в отношении сохранения транзита газа через Украину после завершения строительства газопровода "Северный поток-2".

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Ангела МеркельВладимир Зеленский