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Зеленский хочет обсуждать "Северный поток-2" в рамках нормандского формата

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Понедельник 12 июля 2021 20:36
Зеленский хочет обсуждать "Северный поток-2" в рамках нормандского формата Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нормандский формат может стать площадкой для обсуждения энергетических вопросов. В частности, для обсуждения российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Владимира Зеленского и Ангелы Меркель.

"Я думаю, что нормандский формат может быть площадкой, где могут подниматься энергетические вопросы. Я сказал госпоже Меркель, что забывать о рисках, что Украина может быть отключена от газа. Мы все рискуем. Газ может не получить и оккупированная территория Донбасса. А это те обязательства, которые брали на себя участники Нормандии", - заявил он.

Напомним, Меркель подтвердила позицию Германию в отношении сохранения транзита газа через Украину после завершения строительства газопровода "Северный поток-2".

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Владимир Зеленский Северный поток-2 Нормандский формат
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