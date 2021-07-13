Завершилися перемовини Зеленського і Меркель: вони тривали понад чотири години

У Берліні завершилася зустріч президента України Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Ангели Меркель . Вона тривала понад чотири години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента .

Зазначається, що деталі розмови президент розповість у вівторок, 13 липня, під час спілкування зі ЗМІ на Всеукраїнському форумі "Україна 30".

Раніше під час брифінгу Зеленського і Меркель президент України заявив, що нормандський формат може стати майданчиком для обговорення енергетичних питань. Зокрема, для обговорення російського газопроводу "Північний потік-2".

Меркель, зі свого боку зазначила, що питання щодо "Північного потоку-2" дійсно можуть обговорюватися під час зустрічі "нормандської четвірки", проте вона підкреслила, що це не буде частиною врегулювання на Донбасі.

Меркель також підтвердила позицію Німеччини щодо збереження транзиту газу через Україну після завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".