Завершили навчання у Білорусі. В ISW припустили, коли Росія залучить додаткові мобілізовані сили

Російські окупанти протягом найближчих тижнів можуть залучити додаткові мобілізовані сили для війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики дійшли до такого висновку, опираючись на те, що мобілізовані частини 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії РФ завершили навчання у Брестській області Білорусі.

"Ймовірно, російські війська продовжуватимуть використовувати мобілізованих і передислокованих військовослужбовців для відновлення наступальних дій у Донецькій області та утримання оборонних позицій у Луганській області", - зазначили у звіті ISW.

Росіяни зміцнюють позиції

Фахівці поінформували, що росіяни починають зміцнювати свої позиції на окупованих територіях Луганської, Донецької та Запорізької областей особовим складом, відведеним з Херсонської області, та мобілізованими.

Із посиланням на український Генштаб Інститут вивчення війни пише про збільшення чисельності військ РФ у Луганську. Новоприбулих росіяни розміщують у покинутих будинках в Красному та Сімейкиному.

До слова, частина передислокованих солдат Росії прибуває в Новоайдар, що розташований приблизно за 55 км на схід від Сєвєродонецька, а також до Маріуполя.

За словами радника міського голови Петра Андрющенка, окупанти розміщують там від 10 до 15 тисяч військовослужбовців.

"Андрюшенко заявив, що новомобілізовані перекидаються на західну лінію фронту Донецької області. Окрім цього, російські війська намагаються розосередити сили шляхом розгортання деяких елементів у напрямку Гуляйполя на сході Запорізької області", - додають аналітики.

Основні висновки ISW: